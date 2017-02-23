Рада розглядає питання про покращення правоохоронної діяльності (наживо)

Сьогодні Верховна Рада розгляне блок питань про покращення правоохоронної діяльності та питання фінансів і банківської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати планують розглянути питання удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження. Читайте такожВища рада правосуддя не припинила повноваження Гречківського, який вимагав півмільйонний хабар Крім того, очікуєтся розгляд проекту постанови про призначення позачергових виборів Сєверодонецької міської ради Луганської області. Також заплановано розгляд законопроекту, який має впорядкувати документальне оформлення травм учасникам АТО.

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