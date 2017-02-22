У Дніпрі закликають усіх небайдужих здати кров для поранених бійців АТО (відео)

Обласна лікарня Мечникова закликає небайдужих здати кров для поранених бійців. День донора запланували на 24 лютого, адже запаси, зроблені у грудні, вже майже вичерпано. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Щодня для порятунку важкопоранених воїнів доводиться переливати близько десяти літрів донорської крові. Тільки за минулі вихідні доправили п'ятьох, що постраждали від обстрілів Авдіївки. Двоє – вкрай тяжкі. Без переливання вони б не мали жодного шансу вижити.