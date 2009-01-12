Грищенко вважає, що Росія перейшла за межі дипломатичного етикету

Сьогоднішня позиція Росії стосовно України у питанні щодо газового конфлікту не відповідає нормам і стандартам дипломатичного етикету.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації, спеціальний представник України з розвитку відносин з РФ Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента.

«У наших міждержавних відносинах ми повинні повернутися до висловлювань, які відповідають стандартам і нормам дипломатичного етикету і спілкування. Те, що ми маємо сьогодні з російського боку, мабуть, аж ніяк не відповідає таким стандартам», - сказав К.ГРИЩЕНКО, коментуючи перебіг подій навколо конфлікту щодо постачання російського газу в Європу та українським споживачам.

Посол також нагадав, що Україна наполегливо просуває ідею поступового переходу на ринкові засади при формуванні ціни на російський газ для споживачів України, і тарифів на його транзит в Європу.

«Українська сторона виступає за прозорі і об`єктивні підходи при формуванні ціни на постачання російського газу в Україну», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Водночас він підкреслив, що незмінною умовою залишається оптимальне співвідношення ціни на транзит газу в Європу і ціни на газ для українських споживачів.

«Ми виступаємо за знаходження взаємовигідного компромісу і відмову від погроз та ультиматумів», - підсумував К.ГРИЩЕНКО, говорячи про чинники досягнення успіху у вирішенні газового конфлікту.