Росія оголосила Меморандум про газову співпрацю з Україною недійсним

У ВАТ «Газпром» вважають Меморандум про газову співпрацю між Україною і Росією, підписаний 2 жовтня прем`єр-міністрами двох країн Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ, недійсним.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» заступник голови «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, за словами О.МЕДВЕДЄВА, термін дії Меморандуму завершився наприкінці 2008 року.

«Термін його дії завершився. Фактично Меморандум не набув чинності, оскільки ані боргу не було погашено, ані контракту не було укладено. Тому є всі юридичні підстави вести переговори з чистого листа», - заявив він.

Відповідаючи на питання про подальші переговори з Україною щодо ціни на газ на 2009 рік, О.МЕДВЕДЄВ повідомив, що ЄС не братиме в них участі.

«Допомога ЄК знадобилася лише для вирішення питань транзиту», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ висловив надію, що в двосторонніх комерційних взаєминах з постачання газу «знайдемо взаємоприйнятні рішення під час переговорів з компанією НАК «Нафтогаз». «Але як було оголошено, тепер вони будуються без будь-яких преференцій, пільг, знижок, на суто комерційних умовах», - додав він.

При цьому, за його словами, заявлена раніше «Газпромом» ціна для України в 450 дол. за тис. куб. газу визначається тільки на перший квартал, а не на цілий рік.