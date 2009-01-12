Якби вибори парламенту відбулись у грудні (опитування)

Шість політичних сил подолали б 3-відсотковий бар’єр у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради у грудні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими сьогодні на прес-конференції у Києві результатами загальнонаціонального опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, Партія регіонів отримала б 31,5%, БЮТ - 17,3%, КПУ - 7,2%, Блок Арсенія ЯЦЕНЮКА - 5,1%, Блок Литвина - 4,4%, блок “Наша Україна” - 3,8%.

Певні шанси мала б Соціалістична партія (2,4%). Крім того, значна частина виборців (7,9%) готова проголосувати проти всіх, а 14,8% з вибором не визначилися.

Згідно з опитуванням, громадяни України у переважній більшості вважають, що дострокові вибори нічого не змінять (47%), а, на думку 23,5% вибори лише погіршать ситуацію.

Вірять у те, що дострокові вибори зможуть поліпшити ситуацію, лише 1,4% респондентів.

Загалом значно зменшилася впевненість населення у тому, що вибори в Україні є реальним механізмом впливу громадян на владу: у грудні 2007 року в цьому були впевнені 41%, зараз - лише 19%.

Відсоток тих, хто готовий іти на вибори, ще ніколи не був таким низьким: у дострокових виборах до Верховної Ради готові взяти участь 58% населення (31% - обов’язково, а 29% - швидше, так).

Опитування було проведене 17-28 грудня 2008 року. Всього опитано 2012 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.