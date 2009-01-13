Переможців у газовій війні не буде?

Голова Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Микола МАРТИНЕНКО (фракція НУ-НС) вважає доцільним укладення довгострокових контрактів з Росією на постачання газу та його транзит територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що газові переговори мають бути переведені на рівень глав урядів України та Росії. За його словами, необхідне укладення контрактів щонайменше на 10 років щодо постачання газу в Україну та його транзит територією нашої держави. Він наголосив, що не має бути жодних посередників при цьому.

М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що «черговий газовий конфлікт завдав відчутного удару не тільки по Росії, як країні постачальнику газу, але й по сприйняттю України, як транзитної держави». Він наголосив, що сьогодні необхідно «припинити пошук винуватих або переможців у газовій війні, оскільки переможців не буде».

Голова Комітету з питань ПЕК вважає, що всі гілки влади та фахівці в Україні мають об’єднатися «для припинення газової війни”. За його словами, Україна погіршила свої переговорні позиції, погодившись на транзит газу до ЄС без здійснення поставок газу до України.

М.МАРТИНЕНКО вважає, що для уряду та парламенту найголовнішим завданням має бути реформування газового сектору, що дасть можливість зменшення залежності України від російського газу.

Як повідомлялося, сьогодні парламент розглядає питання про стан українсько-російських взаємин у газовій сфері та ситуацію із забезпеченням України енергоносіями, здійснення транзиту природного газу її територією до європейських споживачів.