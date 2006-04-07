Порошенко визнав, що Тимошенко діє правильно

Член ради політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що “Наша Україна” готова підтримати будь-яку кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, яку запропонує Президент.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, про це він сказав у прямому ефірі телеканалу “1+1”.

"Ми сказали, що буде сприйнята будь-яка кандидатура, яку запропонує Віктор Андрійович ЮЩЕНКО. Ніхто не забере цього права в Президента, який на виборах 2004 року отримав 52% підтримки народу", - заявив П.ПОРОШЕНКО.

Він також додав, що може також бути підтриманим і кандидат, запропонований коаліцією, якщо "цей кандидат об’єднає політичні сили".

Крім того, П.ПОРОШЕНКО вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер СПУ Олександр МОРОЗ, направивши до Президента України відкритого листа із закликом сприяти створенню коаліції, визнали, що вони вважають В.ЮЩЕНКА лідером “помаранчевої” коаліції.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що він вітає таке рішення СПУ та БЮТ. "Я це вітаю. По-перше, тому що саме звернення до Президента означає, що ці дві політичні сили вважають Президента лідером "помаранчевої" коаліції. Це є запорукою того, що саме під програму Президента відбудеться об’єднання, що є надзвичайно обнадійливим, і це означає, що саме Президенту надають право вирішувати ключові позиції, в тому числі і кадрові", - сказав П.ПОРОШЕНКО.