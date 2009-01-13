Понад 60% киян почали економити (опитування)

У зв’язку з економічною кризою 63,9% киян почали зараз більше економити свої витрати, ніж півроку тому.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соціологічного опитування презентував сьогодні в Києві керівник відділу соціально-політичних досліджень Державного інституту розвитку сім’ї Олексій БЄЛИШЕВ.

При цьому 34,4% опитаних киян сказали, що не економлять на сьогоднішній день більше, ніж раніше, а 1,7% опитаних сказали, що поки важко відповісти на це запитання, зазначив експерт.

В ході опитування з’ясовано, що найбільше мешканці столиці почали економити на харчуванні, придбанні одягу та взуття та товарів тривалого користування (побутова техніка, меблі). Відповідно, 78,5% сказали, що економлять на їжі, а 87,2% та 76,6% сказали про економію на одязі та товарах тривалого користування.

Також 58,5% респондентів зазначили, що економлять на транспортних послугах; 54,8% - на лікуванні та медикаментах. Ще 32,8% киян скоротили витрати на освіту свою чи своїх рідних, а 20,7% сказали про економію на оплаті комунальних послуг. На оренді житла почали економити 17,9% киян.

Крім того, 59% столичних мешканців сказали, що у зв’язку з кризою вимушені були відмовитись від покращення житлових умов. 44,4% опитаних зазначили, що відмовились від придбання машини.

Водночас 75,4% киян відповіли, що відмовились поки що лише від розваг та відпочинку, а 78,1% - від придбання побутової техніки.

У ході опитування також виявилось, що у зв’язку з кризою 24% киян відмовились від народження дитини. Від отримання освіти для себе чи для своїх родичів довелося відмовитись 33,6% опитаним.

Опитування “Соціальне становище родин міста Києва” проводилось з 9 по 30 грудня 2008 року Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді разом з Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Було опитано одну тисячу респондентів шляхом інтерв’ю. Похибка не перевищує 3,2%.