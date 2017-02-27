"Крим – це Україна": Посольство США наголосило на "незламній підтримці" суверенітету України

Про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.

"Сьогодні ми, як і раніше, незламні в нашій підтримці єдиної й суверенної України. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

"Три роки тому, кримський парламент в Україні було незаконно захоплено силовим шляхом. Сьогодні, коли починається четвертий рік російської окупації Криму, ми, як раніше, незламні в нашій підтримці єдиної й суверенної України", - заявили американські дипломати.

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Як повідомляв УНІАН, будівлі Ради міністрів і Верховної ради Криму вранці 27 лютого 2014 року були захоплені озброєними людьми.

26 лютого 2015 року уповноважений президента України в справах кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що Раду міністрів і Верховну Раду Криму захопили 110 російських військовослужбовців, а українська влада нічого не зробила.