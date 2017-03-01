Росію треба змусити сісти за стіл переговорів для обговорення її відходу з Криму - Чубаров

З такою заявою Чубаров виступив на сесії Ради ООН з прав людини, яка проходить з 27 лютого по 3 березня в Женеві, передає Цензор.НЕТ.

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"Один з основних посилів мого сьогоднішнього виступу в дискусії на рівні Міністрів Групи високого рівня в Раді ООН з прав людини в Женеві: "Не слід втрачати час в створенні міжнародного майданчика з деокупації Криму та відновлення прав кримськотатарського народу. Треба змусити Росію сісти за стіл переговорів з обговорення питань її відходу з Криму", - заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Раніше Чубаров закликав президента України Петра Порошенка й уряд скликати конституційну комісію для підготовки змін до Конституції щодо перетворення АР Крим на Кримськотатарську Автономну Республіку.