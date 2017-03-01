У Росії "не безмежний вплив" на ватажків терористів на Донбасі - Пєсков

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи будуть повернені націоналізовані підприємства» на Донбасі законним господарям, під українську юрисдикцію, у разі зняття торговельної блокади окупованих територій.

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"Російська сторона робила, робить і робитиме все можливе для того, щоб сприяти в цілому розрядцінапруженості в регіоні, тому що все це, на жаль, ланки єдиного ланцюга, і все це складові елементи процесу врегулювання. На жаль, кожен такий крок, який був зроблений з боку України, ще далі відсуває нас від кінцевої мети - мети врегулювання. Тому Росія, зрозуміло, продовжуватиме використовувати той вплив, який вона має, але цей вплив абсолютно не безмежний", - сказав Пєсков.