Росії потрібна війна на Донбасі - МЗС України

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

Читайте такожМісія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала близько 400 вибухів у Донецькій області

"Україна хоче миру, Росії потрібна війна. 117 атак бойовиків, 2 військовослужбовців вбиті, 2 поранені, застосовується важке озброєння", — написала вона.

Беца додала, що ескалація довкола Авдіївки - ще одне нагадування, чому санкції проти Росії повинні залишатися чинними.

Ukraine wants peace, Russia needs war. 117 attacks by Ru&militants, 2 UA servicemen KIA, 2 WIA, heavy weaponry used pic.twitter.com/7CgNro8y19 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 березня 2017 р.

Grave escalation in and around Avdiivka is yet another reminder why sanctions against Russia must stay in force pic.twitter.com/WOnWBIwtD1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 січня 2017 р.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 117 обстрілів з боку бойовиків, в хід пішла крупнокаліберна артилерія. Загинули двоє українських військових, двоє були поранені і ще один травмований.



