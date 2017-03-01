Росії потрібна війна на Донбасі - МЗС України

09:17, 01 березня 2017
Війна
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На Донбасі за минулу добу різко збільшилася кількість обстрілу позицій ЗСУ з боку проросійських бойовиків.

Ситуація на Донбасі загострилася / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

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"Україна хоче миру, Росії потрібна війна. 117 атак бойовиків, 2 військовослужбовців вбиті, 2 поранені, застосовується важке озброєння", — написала вона.

Беца додала, що ескалація довкола Авдіївки - ще одне нагадування, чому санкції проти Росії повинні залишатися чинними.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 117 обстрілів з боку бойовиків, в хід пішла крупнокаліберна артилерія. Загинули двоє українських військових, двоє були поранені і ще один травмований.


 

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Теги: #АТО#Донбас#Росія