Джонсон запропонував провести у Лондоні конференцію щодо України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Польща Вітольдом Ващиковським та Джонсоном в Києві.

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"Хочу подякувати пану міністру Джонсону за ідею проведення конференції щодо України у Лондоні влітку. Це дуже гарна подія, і ми вже розпочинаємо до неї готуватися, щоб на належному рівні представити хід реформ в Україні", - сказав голова українського уряду.

У свою чергу, Джонсон уточнив, що провести конференцію планується в липні. За його словами, зі свого боку вони вже теж до неї готуються.

Гройсман зазначив, що Британія та Польща є стратегічними партнерами України, і вона зацікавлена у поглибленні співпраці та відносин.