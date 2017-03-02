Багато поляків критично налаштовані щодо України, хоча жодного разу в ній не були - посол

"Передусім дивує, як багато моїх співвітчизників, особливо із правих груп, дуже критично налаштовані до України, хоча жодного разу в ній не були. Нам треба заохочувати рух українців до Польщі й поляків до України", - сказав посол Польщі в Україні Ян Пєкло в інтерв’ю Тижню.

Він розповів, що торік навіть було запущено відповідний інструмент: запрацювала українсько-польська рада обміну молоддю. Її створили на базі аналогічної німецько-польської моделі обміну, яка дуже сильно допомогла примиренню між двома народами. Такі ініціативи можуть бути дуже корисні.

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Він зазначив, що українцям тепер значно складніше їздити на схід через війну та поведінку Росії. Отже, залишається західний вектор: а це, зокрема, країни Вишеградської четвірки, Румунія. І це вже природний тренд. Українці в Польщі працюють, навчаються, інвестують — і вони не тільки із західних областей. Цю тенденцію теж варто заохочувати.

Також, за його словами, було б добре розпочати копродукцію фільмів про спільні епізоди історії, влаштовувати туристичні події, які показували б спільний спадок тощо.