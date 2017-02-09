У МЗС Польщі заявляють, що відносини із Україною не повинні стати заручником минулого

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляє, що відносини між Україною та Польщею не мають бути заручником минулого.

Про це повідомляється у мікроблозі МЗС Польщі у Twitter.

Однак, у МЗС все ж заявили, що і повністю залишити поза увагою історичні питання все ж не можуть.

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«Ващиковський про відносини з Україною: «На шляху підтримки України, в її зусиллях у проведенні реформ та проєвропейської політики ми не залишаємо поза увагою історичні питання. Проте в той же час ми не хочемо, щоб наші двосторонні відносини стали заручником минулого», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство закордонних справ Польщі опублікувало секретний документ "Тези про політику Республіки Польща в Росії і Україні", датований 2008 роком, який, як зазначають у відомстві, "був початком переходу уряду Дональда Туска від проукраїнської зовнішньої політики, до політики проросійської".

У жовтні 2015 року були зняті обмеження щодо секретності документа. При цьому, за словами теперішнього очільника польського МЗС Вітольда Ващиковського, за допомогою документа, тодішні посадовці сподівались підняти репутацію на Заході.