Регіонали збираються використати Фірташа як лакмус

Фракція Партії регіонів підтримуватиме виступ одного з власників «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША у Верховній Раді щодо газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, це питання має бути винесене на обговорення погоджувальної ради і там прийнято відповідне рішення.

В той же час О.ЄФРЕМОВ зауважив, що якщо ряд фракцій не дадуть згоди на заслуховування інформації від Д.ФІРТАША, то «це означатиме, що вони бояться почути правду стосовно тих звинувачень, які звучать на адресу уряду».