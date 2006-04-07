Кармазін зіпсував настрій Генпрокурору

Лідери партій, що виступають за перерахунок голосів виборців, сподіваються в понеділок зустрітись з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер партії «Віче» Інна БОГОСЛОВСЬКА на прес-конференції.

Вона повідомила, що сьогодні учасники коаліції вже зустрічались з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ і передали йому заяву про масові фальсифікації результатів виборів. Вони вимагали порушити кримінальну справу за цими фактами.

«Маємо надію, що рішення буде прийнято адекватно… Ми не будемо зупинятися, ми будемо іти до кінця, оскільки це дуже гарно спланована фальсифікація на користь БЮТ і Партії регіонів», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, додавши, що сьогодні по всій країні за позовами БЮТ і Партії регіонів відміняються рішення про перерахунок голосів.

У свою чергу, лідер Блоку Юрія Кармазіна Ю.КАРМАЗІН розповів, що після зустрічі з ними у генпрокурора зіпсувався настрій, оскільки, за його словами, він не знав про фальсифікації. Ю.КАРМАЗІН висловив думку, що, можливо, підлеглі берегли нерви генпрокурора і нічого йому не повідомляли.

Він також повідомив про намір зустрітися з головою СБУ Ігорем ДРІЖЧАНИМ і представниками посольств іноземних країн.

Ю.КАРМАЗІН зазначив, що їм буде передано 100-150 аркушів, де будуть описані типові порушення на виборах. Він також висловив сподівання, що Президент, ознайомившись з цими документами, також прийме адекватне рішення. «Хай одні готуються до нових виборів, а інші сушать сухарі», - сказав Ю.КАРМАЗІН.