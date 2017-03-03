НАБУ сподівається, що запобіжний захід для Насірова оберуть протягом 72 годин після оголошення підозри

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив сьогодні на прес-конференції.

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За його словами, злочинність дій Насірова полягає у тому, що він безпідставно надав відсрочку на сплату податків у обставинах, коли не було взагалі сплачено навіть частину податків до бюджету.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також САП повідомила, що клопотатиме в суді про обрання Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Як заявляв керівник САП Назар Холодницький, Насіров планував виїхати за кордон, тому 2 березня було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. За словами голови САП, «як тільки розпочалися слідчі дії, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні в Феофанії».

Слідство вважає, що голова ДФС Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Внаслідок цього державі завдано збитків на суму близько 2 млрд грн.