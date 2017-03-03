"Нехай лікар дасть висновок": у Холодницького сумніви з приводу госпіталізації Насірова

"Можна враховувати різні збіги. Сьогодні у нього (Насірова - УНІАН) День народження, зараз почнуть розповідати, що ми чекали до цього дня навмисно. Це не так. З приводу направлення в лікарню, я не хочу коментувати. Нехай лікар дасть висновок. Ми чекаємо інформацію від лікарів про можливість або неможливість проводити з ним ті чи інші слідчі дії. Коли це буде зроблено, будемо робити висновки. Як у громадянина у мене є певні сумніви, оскільки це (госпіталізація – УНІАН) вже стала історичною традицією", - цитує його 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі. Детективи НАБУ після декількох годин спроб все ж таки потрапили в палату Насірова в лікарні "Феофанія" і зачитали йому повідомлення про підозру.

Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Самого Насірова після цього перевели в реанімацію з діагнозом інфаркт міокарда.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка по сплаті ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка в заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенко маскувалася з допомогою того, що фірми не платили ренту в державний бюджет. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під видом доходів від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.

Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив, що не пам'ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам нардепа-втікача. Глава ДФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, передбачені Податковим кодексом.

Подробиці читайте на УНІАН: https://www.unian.net/politics/1805641-nasirov-podozrevaetsya-v-nanesenii-gosudarstvu-uscherba-na-summu-2-milliarda-griven-prokuror-sap.html