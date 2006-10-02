Депутати Партії регіонів збираються оголосити голодування

До голодовки депутатів Харківської обласної ради, оголошеною сьогодні фракцією «Слобожанській вибір» з вимогою відставки голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, можуть приєднатися депутати Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив голова Харківського обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 10 депутатів Харківської облради з фракції «Слобожанській вибір» оголосили голодовку з вимогою відставки голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

Голодуючі депутати проводять акцію в будинку облради, зокрема біля приймальні губернатора. Вони заявляють, що не припинять голодовку, поки Президент не задовольнить їх вимоги про відставку А.АВАКОВА. Вони вважають, що висловлення недовіри А.АВАКОВУ, за яке влітку проголосували більшість депутатів обласної ради, має бути реалізоване.

28 вересня на своєму розширеному засіданні уряд прийняв за основу проект постанови «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо економічного і соціального розвитку регіонів у січні-серпні 2006 року, виконанні Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері і завершенні підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період». У четвертому пункті постанови пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на посадах п`яти голів ОДА, зокрема А.АВАКОВА.