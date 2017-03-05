Адвокат Насірова повідомив, що зранку лікарі вирішать чи відпускати його до суду, чи ні

Про це повідомив один з адвокатів Насірова Олександр Лисак у коментарі журналістам після засідання, як повідомляє "Українська правда".

"Незалежні лікарі рекомендували госпіталізацію. Направили до тієї установи, звідки його й забрали сьогодні", - сказав адвокат, уточнивши, що йдеться про "Феофанію".

"Завтра лікарі будуть його або віддавати, або не віддавати до суду", - зазначив також Лисак.

Читайте такожНизка нардепів перешкоджали перевезенню Насірова на обстеження до медзакладу – НАБУ

Він відмовився розголошувати подробиці стану здоров'я підзахисного, а також те, чи був у нього інфаркт.

Разом з тим, представник сторони обвинувачення у коментарі журналістам повідомив, що 72 години з моменту вручення підозри Насірову, протягом яких має бути обрано запобіжний захід, спливають о 23:00 неділі.

Якщо до того часу не буде винесено рішення щодо обрання запобіжного заходу, Насірова буде відпущено. Однак суд може обрати запобіжний захід і пізніше.

Як повідомляв УНІАН, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову перенесли на 10:00 5 березня.