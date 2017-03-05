Адвокат Насірова повідомив, що зранку лікарі вирішать чи відпускати його до суду, чи ні
Главу ДФС Романа Насірова після судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу повезли до лікарні "Феофанія".
Про це повідомив один з адвокатів Насірова Олександр Лисак у коментарі журналістам після засідання, як повідомляє "Українська правда".
"Незалежні лікарі рекомендували госпіталізацію. Направили до тієї установи, звідки його й забрали сьогодні", - сказав адвокат, уточнивши, що йдеться про "Феофанію".
"Завтра лікарі будуть його або віддавати, або не віддавати до суду", - зазначив також Лисак.
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Він відмовився розголошувати подробиці стану здоров'я підзахисного, а також те, чи був у нього інфаркт.
Разом з тим, представник сторони обвинувачення у коментарі журналістам повідомив, що 72 години з моменту вручення підозри Насірову, протягом яких має бути обрано запобіжний захід, спливають о 23:00 неділі.
Якщо до того часу не буде винесено рішення щодо обрання запобіжного заходу, Насірова буде відпущено. Однак суд може обрати запобіжний захід і пізніше.
Як повідомляв УНІАН, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову перенесли на 10:00 5 березня.