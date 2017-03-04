Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову перенесли на 10:00 5 березня

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Солом'янський суд міста Києва, засідання якого відбувалось у приміщенні Шевченківського суду переніс на завтра на 10:00 розгляд клопотання Спеціальної Антикорупційної прокуратури (САП) щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту відстороненому від виконання обов'язків голові ДФС Роману Насірову, який підозрюється у розкраданні 2 млрд грн. Відповідну ухвалу сьогодні оголосив суддя Солом'янського суду столиці Олександр Боровник після перерви, під час якої Насірову співробітники швидкої надавали допомогу та обстежувати його.

Читайте такожНасірова привезли до Інституту кардіології без медичних документів - адвокат

"Суд на місці ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні до 10 години 5 березня", - зазначається в ухвалі суду.

Водночас це рішення грунтується на тому, що сторона захисту підозрюваного попросила надати їй час для ознайомлення із матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, Насірова доставили до зали суду на ношах. Він перебував у металевій клітці, біля нього чергували лікарі «швидкої» допомоги. Багато людей, зокрема журналістів, не змогли потрапити до зали суду через відсутність місць. Біля будівлі суду чергують правоохоронці.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ.

Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. 3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування. 3 березня захисники заявляли, що Насірова у лікарні «Феофанія» прооперували. Сьогодні його з "Феофанії" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска.

Як пояснили в НАБУ, його доправили в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. Ввечері Насірова вивезли з Інституту кардіології. Засідання суду з обрання Насірову запобіжного заходу мало розпочатися о 19.00 у приміщенні Шевченківського райсуду Києва, однак воно почалось пізніше через повідомлення про замінування, яке так і не підтвердилось.

Розпочалось воно близько 21:10.