"Рома не встав": активісти продовжують блокувати суд, в якому знаходиться Насіров
Активісти продовжують блокувати будівлю суду, в якому перебуває підозрюваний у зловживанні службовим становищем голова фіскальної служби Роман Насіров.
"Доброго ранку) Рома не встав, вийти не намагався. Народ не розходився. За цю ніч зрозуміли, що шевченківський суд Автомайдан може блокувати хоч тиждень, хоч місяць. Поруч: 3 кафе, 2 ресторани, гастроном, Пейзажна алея, та ще й погода весняна. Важко буде зняти людей з такого місця", - написав на своїй сторінці в Facebook активіст Автомайдану Сергій Хаджинов.
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Як повідомляв УНІАН, близько 23:00 5 березня в Києві біля будівлі суду почали збиратися небайдужі громадяни, з наміром не допустити втечі Насірова.
Нагадаємо, співробітники НАБУ і лікарі швидкої допомоги залишили будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насирова закінчився в 00:00 6 березня.