"Рома не встав": активісти продовжують блокувати суд, в якому знаходиться Насіров

"Доброго ранку) Рома не встав, вийти не намагався. Народ не розходився. За цю ніч зрозуміли, що шевченківський суд Автомайдан може блокувати хоч тиждень, хоч місяць. Поруч: 3 кафе, 2 ресторани, гастроном, Пейзажна алея, та ще й погода весняна. Важко буде зняти людей з такого місця", - написав на своїй сторінці в Facebook активіст Автомайдану Сергій Хаджинов.

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Як повідомляв УНІАН, близько 23:00 5 березня в Києві біля будівлі суду почали збиратися небайдужі громадяни, з наміром не допустити втечі Насірова.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і лікарі швидкої допомоги залишили будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насирова закінчився в 00:00 6 березня.