Справа Насірова: активісти протестують під судом у Києві, заблокували виїзди (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля будівлі Солом’янського райсуду на Вознесенському узвозі зібралися громадські активісти і звичайні громадяни, які прийшли до суду з вимогою продовжити розгляд клопотання про обрання Насірову запобіжного заходу.

Також учасники акції мають намір запобігти його втечі з суду після 23.00, коли закінчується термін його тимчасового затримання.

У цілому ситуація біля суду спокійна, грає музика, люди спілкуються.

Раніше активісти руху "Автомайдан" заблокували виїзди з території суду, щоб запобігти вивезення Насірова.

Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

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Прес-секретар Солом’янського райсуду Києва Яна Квітченко заявила, що заяву адвокатів про відвід судді буде розглянуто у понеділок, 6 березня, оскільки сьогодні автоматизована система розподілу суддів не може працювати через відсутність на робочому місці суддів.

Разом з тим прокурор Роман Симків зазначив, що сторона обвинувачення продовжує очікувати на розгляд сьогодні питання про обрання Насірову запобіжного заходу.

Сьогодні о 23.52 спливає 72-годинний термін затримання Насірова, упродовж якого суд зобов’язаний визначити йому запобіжний захід.