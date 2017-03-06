Суд ООН розглядає позов України проти Росії (наживо, фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН, наразі обговорюється запит Києва щодо запровадження тимчасових запобіжних заходів, спрямованих на захист цивільних прав громадян.

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Справу слухають 16 суддів під головуванням судді із Франції Ронні Абрахама (Ronny Abraham).

Очікується, що за результатами цих слухань буде ухвала Суду - задовільнити чи ні прохання Києва щодо запровадження тимчасових запобіжних заходів. Це рішення може бути ухвалено у період часу від кількох тижнів до місяців.

У перші два дні сторони мають викласти свої позиції стосовно запиту, а у наступні два - заключні позиції.

Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

За інформацією прес-служби Суду, на захід акредитувалося майже 70 представників засобів масової інформації. Варто зауважити, що представників російських ЗМІ - лічені одиниці.