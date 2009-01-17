Медведєв пророкує Європі зниження ціни на газ у 2-2,5 рази

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключає, що європейська ціна на газ незабаром знизиться в 2-2,5 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві після завершення «газового» саміту.

«Європейські ціни гарні тим, що якщо сьогодні вони здаються достатньо високими, то з урахуванням динаміки цін на нафту впродовж року вони знижуватимуться, і досить серйозно», - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, якщо Україна і Росія домовляться про фіксовану вартість газу, то ця ціна “буде сплачуватись» до кінця року.

«Ми бачимо, яка ціна на нафту сьогодні. Відповідно, розрахунок формули ціни на газ відставатиме з відомих технологічних причин, але, кінець кінцем, приведе до того, що ціни на газ будуть істотно нижчі, ніж вони є сьогодні – в 2 рази, можливо, в 2,5 раза», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ зазначив, що така формула ціни більш справедлива, і за нею працює весь світ, і таким чином треба працювати або співробітничати з українськими партнерами.