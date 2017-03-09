Росія вдівічі скоротить кількість "гумконвоїв" на Донбас
18:10, 09 березня 2017Політика
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Росія з квітня відправлятиме конвої з "гуманітарною допомогою" для жителів окупованої бойовиками території на сході України один раз на місяць замість двох.
За планами росіян, наступні колони попрямують на Донбас 16 і 23 березня / Фото tsn.ua
Про це статс-секретар, заступник міністра з надзвичайних ситуацій Російської Федерації Володимир Артамонов повідомив "РИА Новости".
За його словами, це пов'язано "з достатністю задоволеності тих потреб, які є по південному сходу України".
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"В основному це продукти харчування й медикаменти", – сказав заступник міністра.
За планами росіян, наступні колони попрямують на Донбас 16 і 23 березня, а потім 27 квітня.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого черговий, 61-й, «гуманітарний конвой» МНС Росії вторгся на окупований Донбас.
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