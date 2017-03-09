Росія вдівічі скоротить кількість "гумконвоїв" на Донбас

Про це статс-секретар, заступник міністра з надзвичайних ситуацій Російської Федерації Володимир Артамонов повідомив "РИА Новости".

За його словами, це пов'язано "з достатністю задоволеності тих потреб, які є по південному сходу України".

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"В основному це продукти харчування й медикаменти", – сказав заступник міністра.

За планами росіян, наступні колони попрямують на Донбас 16 і 23 березня, а потім 27 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого черговий, 61-й, «гуманітарний конвой» МНС Росії вторгся на окупований Донбас.