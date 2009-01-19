Янукович пояснив, чому не полізе в ополонку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, на свято Водохреще, не купатиметься в ополонці, оскільки йому це робити не рекомендували лікарі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам після відвідання богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Він зазначив, що нещодавно хворів і лікарі не рекомендували йому купатися в ополонці.

На запитання журналістів, від чого треба очиститися на Водохреще, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Перш за все, треба очиститись від брехні». За його словами, необхідно «казати правду народу» і не говорити «на чорне біле». Він також зауважив, що політизація всіх процесів в Україні призводить до погіршення ситуації як в економіці та і життя людей в цілому.