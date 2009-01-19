Черномирдін: Росія може відмовитися від української труби

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що в майбутньому Росія може відмовитися від використання газотранспортної системи України для транспортування газу до Європи.

Про це він сказав в інтерв`ю російському каналу «Вести».

“Але якщо питання постане так далі, ми взагалі можемо обійти Україну. Якщо вони цього хочуть – вони цього доб`ються. Вони сьогодні дуже близькі до того, щоб залишитися зі своєю газотранспортною системою один на один, з металобрухтом, заритим у землю», - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН, кажучи про перспективи будівництва нових газопроводів в обхід України.

Він також зазначив, що заяви українських політиків про те, що у Росії немає газу для поставок до Європи, не відповідають дійсності.

“Це хто говорить? У них мізків мало, якщо вони говорять такі речі! У себе треба дивитися. Не треба заглядати в чужі кишені, не треба лізти туди, де ти абсолютно нічого не розумієш…Все, що ми маємо, - наше. Ми на найближчі сто років забезпечені», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками «газового» саміту в Москві заявив, що будівництво обхідних трубопроводів не означає, що українська газотранспортна система не використовуватиметься для транзиту газу до Європи.

У той же час він зазначив, що зацікавлені країни повинні думати про диверсифікацію поставок енергоносіїв, навіть незважаючи на те, що відбувається сьогодні в питанні транзиту газу.

За його словами, саме для цього планується збудувати газопроводи «Північний потік» і «Південний потік».