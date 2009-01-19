Перед вильотом Тимошенко говорила з Путіним по телефону

Прем`єри Росії і України Володимир ПУТІН і Юлія ТИМОШЕНКО обговорили по телефону підготовку до підписання документів з газової тематики. Про це повідомив прес-секретар глави уряду РФ Дмитро ПЄСКОВ, передає РІА «Новости».

“У понеділок відбулася телефонна розмова Володимира ПУТІНА з Юлією ТИМОШЕНКО, в ході якої вони обговорили хід підготовки російсько-українських документів з газової тематики, підписання яких очікується сьогодні”, - сказав він.

Нагадаємо, на переговорах прем`єрів РФ і України, які завершилися в ніч на неділю у Москві, була досягнута домовленість щодо ціни на газ для України і транзитного тарифу.

В.ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО дали доручення керівникам «Газпрому» і «Нафтогазу» до понеділка підготувати документи, щоб оформити досягнуті домовленості.

Відразу після підписання цих документів, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, будуть відновлені всі поставки природного газу.

Відповідно до домовленостей, Україна може закупити газ у Росії в 2009 році за європейською ціною мінус 20%. В.ПУТІН після переговорів повідомив, що з 1 січня 2010 року Росія і Україна перейдуть на ціноутворення на природний газ, а також на тарифи на його транзит "за європейською ціною".

Вирішити газову проблему дві країни не могли з кінця грудня 2008 року.

Росія обвинувачувала Україну в крадіжці російського газу, тоді як Київ ці звинувачення відкидав, заявляючи, що нічого Москві не винен.

Російська компанія "Газпром" 7 січня повністю припинила поставки газу через Україну. В результаті багато країн Європи, перш за все в східній її частині, зіткнулися з труднощами у забезпеченні газом своїх споживачів.