САП подала апеляцію на визначений судом запобіжний захід Насірову

Про це УНІАН повідомили у прес-службі САП.

"Апеляція подана сьогодні. За попередньою інформацією від суду, яку ми зараз уточнюємо, її розгляд призначено на понеділок", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

7 березня Солом'янський суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.