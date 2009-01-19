Яценюк пропонує заборонити посередників на газовому ринку

Народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) пропонує зробити НАК «Нафтогаз України» державним монополістом на вітчизняному ринку газу.

Про це він сказав в ефірі «5-го каналу».

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що сьогодні в парламенті зареєстровано поданий ним законопроект «Про встановлення державної монополії на ринку природного газу». Згідно з цим проектом закону, “Нафтогаз” визначається як національна акціонерна компанія, що є монополістом, котрий займається закупівлею газу за кордоном, продажем його споживачам і який має виключне право на його експорт.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Україні газ власного видобутку повинен продаватися виключно на аукціонах.

Він зауважив, що законопроектом передбачено пряму норму, що забороняє існування компаній-посередників на газовому ринку. “Йдеться виключно про державну монополію”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, цей законопроект мають підтримати всі народні депутати, які повинні довести, що вони на ділі, а не словах виступають проти посередників на газовому ринку.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, важливо, “щоб не сталося так, що одну фірму випихнули, а іншу хочуть впихнути” на газовий ринок.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи можна зробити висновок, що на сьогодні компанія “РосУкрЕнерго” піде з газового ринку України, А.ЯЦЕНЮК відповів: “Напевно, що з українського газового ринку, скоріш за все, так”.

Він зазначив, що наскільки можна зрозуміти, нині ця компанія “не дуже-то присутня” на українському ринку газу, просто різні посередники борються між собою і з «Газпромом» за ринки країн Європи.

“Тому це їхня справа, нехай вони собі мастять там голову і плечі”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.