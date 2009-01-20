Газпром: Україна почала приймати газ

10:16, 20 січня 2009
Політика
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У Росії фіксують

Газотранспортна система України почала приймати газ з території Росії о 10.24 московського часу, повідомив РИА новостипредставник Газпрому, що знаходиться на російській газовимірювальній станції Суджа в Курській області. "О 10.24 Україна почала впускати газ до своєї ГТС. У районі міста Суми відкрита запірна арматура і в даний час ми фіксуємо відбір газу", - сказав співбесідник агентства.

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