Газпром: Україна почала приймати газ
10:16, 20 січня 2009Політика
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У Росії фіксують
Газотранспортна система України почала приймати газ з території Росії о 10.24 московського часу, повідомив РИА новостипредставник Газпрому, що знаходиться на російській газовимірювальній станції Суджа в Курській області. "О 10.24 Україна почала впускати газ до своєї ГТС. У районі міста Суми відкрита запірна арматура і в даний час ми фіксуємо відбір газу", - сказав співбесідник агентства.
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