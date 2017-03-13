"Склероз" Кремля: Пєсков заявив, що не знає про звернення Януковича до Путіна щодо введення військ в Україну

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН, чому змінилася позиція у цьому питанні і чи було відповідне звернення.

«Я не можу вам відповісти на це запитання. У мене зараз немає точної інформації, не можу нічого сказати», - сказав Пєсков.

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На уточнююче запитання УНІАН, чи було все-таки звернення, Пєсков відповів: «Я не можу підтвердити. Я не знаю». За його словами, цю інформацію потрібно перевірити.

Як відомо, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН на той час постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання використати російські збройні сили для захисту населення України". "...звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіну з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович. 1 березня 2014 року", - процитував Чуркін листа Януковича. "Дії Росії в Україні є цілком адекватними і легітимними", - підкреслив Чуркін.

1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дала згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні". Пізніше це рішення було офіційно скасовано, але російська агресія не припинилася.

25 листопада 2016 року Янукович в Ростові-на-Дону підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну, і назвав це прохання "емоційним". "Цей Документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство в Донбасі", - сказав Янукович. При цьому він заявив, що його прохання "не було реалізоване". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання якимось чином захистити цих людей".

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9 березня 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив листа з Генпрокуратури РФ, де сказано, що ні адміністрація президента, ні Рада федерації не отримували жодного листа Януковича про використання російських військ на території України. Також у Генпрокуратурі запевняють, що будь-які заяви Януковича не були приводом для звернення Путіна до Ради федерації про дозвіл на використання російських військ в Україні.

Луценко висловив сумнів у правдивості листів російської Генпрокуратури і нагадав, що про наявність такого листа заявляв Чуркін під час виступу в Раді Безпеки ООН.