Лукашенко думає, що Європа без Білорусі не обійдеться

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що без Білорусі в європейському регіоні неможливо вирішити найбільш актуальні проблеми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив, приймаючи 19 січня вірчі грамоти посла, голови Представництва Єврокомісії в Україні і Білорусі Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.

«Без активної участі Білорусі навряд чи можливо ефективне й комплексне вирішення в європейському регіоні таких актуальних питань, як боротьба із забрудненням навколишнього середовища, енергетична безпека, розвиток транспортної, транзитної і митної інфраструктури, боротьба з нелегальною міграцією, міжнародним тероризмом і трансграничною злочинністю. Це далеко не вичерпний перелік завдань, які нам належить вирішувати спільно з нашими європейськими партнерами. Ми готові до продовження початого конструктивного діалогу з Європейським Союзом на основі принципів взаємної поваги й рівності сторін», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він наголосив, що білоруська сторона зацікавлена в повноцінній співпраці з Євросоюзом, який є одним з найбільших торговельно-економічних й інвестиційних партнерів країни. «Економічна доцільність - найважливіший стимул для активізації розвитку наших відносин. Дуже сподіваюся, що новий керівник представництва Комісії Європейських співтовариств в Україні і Білорусі всесторонньо цьому сприятиме», - додав О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія і Білорусь 7 березня 2008 року підписали угоду про відкриття Представництва Єврокомісії в Мінську.

Нині всі контакти Білорусі і Єврокомісії здійснюються через Представництво Єврокомісії в Україні і Білорусі, яке розташоване в Києві.