Російський експерт порахував ціну на газ для України

Середня ринкова ціна на газ 2009 року становитиме 250 дол. США за тис. куб. м, отже, для України – 200 дол.

Про це повідомив в інтерв`ю «Эхо Москвы» президент російського Інституту енергетики та фінансів Леонід ГРИГОРЬЄВ.

За його словами, укладені між «Газпромом» і Європою контракти передбачають обчислення ціни на газ на підставі формули, що включає ціну нафти 9-місячної давнини. Таким чином, сьогоднішня ціна на газ прив`язана до літніх цін на нафту, коли її вартість була високою.

«Але оскільки ціна впала дуже швидко втричі, то так само швидко, протягом 2009 року, але тільки з уступом, пізніше, знижуватиметься ціна на газ» - зазначив Л.ГРИГОРЬЄВ.

«250 – це приблизна середня ціна за рік, яка вийшла б природним чином. Якщо рахувати від неї та скинути 20%, - буде 200», - пояснив він.

Нагадаємо, 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

В управлінні інформації ВАТ «Газпром» повідомили, що відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ для українських споживачів розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у I кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тис. куб. м.