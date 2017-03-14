Гройсман прибув з візитом до Туреччини

Про це повідомляє Посольство України в Туреччині у Twitter. "Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з офіційним візитом до Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту очікується підписання угоди про умови взаємних поїздок громадян за ID-картками.

Читайте такожКількість українських туристів у Туреччині торік зросла на 50% – Чавушоглу

Як повідомляв УНІАН, 14 березня в Анкарі Гройсман зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, прем’єр-міністром Біналі Йилдиримом, а також спікером Великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом. Після зустрічі голів урядів України і Туреччини заплановано підписання двосторонніх документів. 15 березня Гройсман у Стамбулі ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, а також зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами.