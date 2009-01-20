Турчинов радить Балозі зайнятися ремонтом санвузлів

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не повинен коментувати діяльність уряду в газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в Чернігові, відповідаючи на запитання журналістів щодо критики діяльності уряду в газовій сфері на офіційному сайті Президента України.

«Керівнику Секретаріату Президента пану БАЛОЗІ треба займатися ремонтом сантехнічних вузлів Секретаріату Президента, дивитися, як технічні приміщення – у нормальному стані чи ні, дивитися, чи немає дірочок на килимових доріжках. Це питання для пана В.БАЛОГИ, це його фах, і цим йому слід займатися», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На думку першого віце-прем’єр-міністра України, коментувати подібні питання повинен Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Коментувати, - вибачте, для цього є Президент, і він завжди це може зробити особисто», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА прокоментував підписання 19 січня угоди між «Нафтогазом України» і «Газпромом» та оголошені засади українсько-російської співпраці у газовій сфері. Зокрема, на думку В.БАЛОГИ, домовленості щодо постачання російського газу, досягнуті прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і її російським колегою Володимиром ПУТІНИМ, викликають багато запитань і застережень як внаслідок характеру двосторонніх переговорів, так і через непрозорість ухвалених рішень.