Ющенка чекають у Брюсселі

14:59, 20 січня 2009
Політика
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Баррозу: гарна нагода обговорити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного тижня відвідає Брюссель.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив сьогодні журналістам.

За його словами, це питання було обговорено під час сьогоднішньої телефонної розмови з В.ЮЩЕНКОМ. «Це буде гарна нагода обговорити останні проблемні питання, пов’язані з газовою кризою», - сказав президент Єврокомісії.

 

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