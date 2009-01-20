Ющенка чекають у Брюсселі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного тижня відвідає Брюссель.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив сьогодні журналістам.

За його словами, це питання було обговорено під час сьогоднішньої телефонної розмови з В.ЮЩЕНКОМ. «Це буде гарна нагода обговорити останні проблемні питання, пов’язані з газовою кризою», - сказав президент Єврокомісії.