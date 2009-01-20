Ющенка чекають у Брюсселі
14:59, 20 січня 2009Політика
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Баррозу: гарна нагода обговорити
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного тижня відвідає Брюссель.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявив сьогодні журналістам.
За його словами, це питання було обговорено під час сьогоднішньої телефонної розмови з В.ЮЩЕНКОМ. «Це буде гарна нагода обговорити останні проблемні питання, пов’язані з газовою кризою», - сказав президент Єврокомісії.
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