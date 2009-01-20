Україна викупить газ із власних сховищ за пільговою ціною

ВАТ "Газпром" продасть Україні за пільговою ціною 11 млрд. кубометрів газу, закачаних в українські сховища 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

Зокрема, глава уряду сказала: "11 млрд. кубометрів газу Україна купує за спеціальною ціною "Газпрому", – це той газ, який уже є в сховищах. Все це призведе до здешевлення газу, і все це свідчить про те, що ми можемо мати (середньорічну) ціну 228,8 дол. за тисячу кубометрів". (УНІАН: колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Ігор БАКАЙ, який консультував під час переговорів представників української сторони, 17 січня заявив, що головною причиною зриву українсько-російських переговорів про постачання газу стала суперечка навколо права власності на газ в українських підземних сховищах, поставлений «Газпромом» для компанії «РосУкрЕнерго». «Найголовніша причина - це спірний газ в українських сховищах, - сказав він. - Кому належать 11 млрд. кубометрів, поставлених на адресу посередника 2008 року?».)

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що, хоча контракт з "Газпромом" передбачає поквартальне формування показників ціни для України, ціна на газ для українських споживачів у розмірі 228,8 дол. за тисячу кубометрів формуватиметься НАК «Нафтогаз України» як середня ціна на весь 2009 рік.

«Ми разом з НАК "Нафтогаз України" ухвалили рішення, що через кризу, у зв`язку з потребою адаптуватися нашим виробникам до ринкових цін, які навіть зі знижкою, ми вирішили, що ми беремо середню ціну за всіма чотирма кварталами та виводимо її для споживачів на весь рік», - сказала прем`єр.

Вона зазначила, що, згідно з формульними розрахунками нового контракту, ціна на природний газ для України в 3 і 4 кварталах може бути навіть меншою, аніж 2008 року (179,5 дол. за 1 тис. кубометрів – УНІАН).

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд разом з "Нафтогазом" і державними банками розробить механізм залучення фінансових ресурсів для забезпечення середньої ціни, щоб запобігти погіршенню фінансового становища НАК.