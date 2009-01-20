Герман: газ буде дорожчий, ніж каже Тимошенко

У Партії регіонів вважають, що українські споживачі отримуватимуть газ по набагато вищій ціні, ніж офіційно заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявила народний депутат Ганна ГЕРМАН.

“Оприлюднена у відповідь на вимогу Партії регіонів заява ТИМОШЕНКО про те, що вона зменшить ціну газу за рахунок того, що Україна в першому кварталі цього року використовуватиме паливо із газосховищ, є ще одним свідченням того, що голова нинішнього уряду живе одним днем, і що ціна на газ для українців буде надалі контрактною – 360 доларів за тисячу кубів”, - сказала депутат.

За словами Г.ГЕРМАН, навіть після того, як на вимогу Партії регіонів Ю.ТИМОШЕНКО уже сьогодні оприлюднила свій обрахунок ціни, залишається незрозумілим, навіщо вона підписала такий невигідний для України контракт.

Вона зауважила, що тимчасові компенсатори, які Ю.ТИМОШЕНКО хоче застосувати на перші дні після підписання контракту, щоб якось “згладити враження від свого московського провалу, не врятують українську промисловість і народ України від непосильних цін на газ”. “Споживач отримає від «Нафтогазу» неприйнятну ціну і це треба розцінювати, як злочин нинішньої влади проти громадян України, проти держави та її майбутнього”, - додала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН зауважила, що остаточна ціна, яку отримає споживач - 360 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Як повідомляли сьогодні, 20 січня, в управлінні інформації ВАТ «Газпром», у першому кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тисячу кубометрів. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься за формулою щокварталу.

За словами голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів за 1 тис. кубометрів газу.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 доларів за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 доларів за тисячу кубометрів.