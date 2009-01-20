Дату президентських виборів призначить Верховна Рада

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН закликає політиків не дебатувати навколо дати проведення президентських виборів і наголошує, що їх треба провести відповідно до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Новоград-Волинському під час робочої поїздки по Житомирщині.

Він висловив переконання, що наявна в Україні фінансова, політична та економічна криза на 15-20% зумовлена зовнішніми чинниками, “а 80% причин згаданої кризи - це наші внутрішні причини".

За його словами, доки Верховна Рада України не прийме постанову з визначенням дати проведення президентських виборів, "усім варто було б займатися своїми безпосередніми справами, а не намагатися поглиблювати протистояння у суспільстві".

"Ми прочитаємо Конституцію, проведемо консультації з ЦВК, якщо потрібно, з Конституційним Судом та приймемо відповідне рішення Верховної Ради. Я вважаю, що хоча б довкола цієї теми і проблеми ми не будемо "ламати списи", бо сьогодні не той час. Треба всім починати працювати, а не зводити рахунки", - наголосив В.ЛИТВИН.