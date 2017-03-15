Сироїд сприйняла прихід до сесійної зали ВР поліцейських, як "захоплення зали засідань"

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд в коментарі журналістам заявила, сприйняла прихід до сесійної зали поліцейських, як “захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни”, передає кореспондент УНІАН.

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Сироїд наголосила, що в сесійній залі ВР можуть перебувати лише народні депутати або інші особи - на відведених місцях. Інші особи, зауважила вона, також мають право виступати у залі пленарних засідань, якщо за це проголосують щонайменше 150 народних депутатів.

Як сказала Сироїд, органи правопорядку “не мають права ступати на підлогу, де відбуваються парламентські дебати”. “Як тільки органи правопорядку отримають право чи можливість свавільно ступати до стін парламенту, можна казати, що демократія перестане існувати”, - переконана вона.

Сироїд пояснила, що коли вона вела пленарне засідання ВР і побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то вона сприйняла це як “захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни”. “І я вимушена була закрити пленарне засідання сьогодні”, - констатувала заступник голови парламенту.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила засідання Верховної Ради, яке формально розпочалось о 10:00. Це сталося після того, як до зали парламенту прийшли поліцейські, за участю яких напередодні стався інцидент та сутичка із народним депутатом.