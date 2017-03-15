Порошенко: РНБО має прийняти рішення, щоб запобігти розкачуванню ситуації в країні

Президент України Петро Порошенко, коментуючи факт нападу на поліцейських на блокпостах у Донецькій області за участі народних депутатів, заявляє, що Рада національної безпеки і оборони має прийняти рішення для запобігання розкачуванню ситуації політиканами.

Про це глава держави наголосив під час засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке транслювалося на телеканалах "112-Україна" та NewsОne.

«Я дивився це ганебне відео, як били поліцейських..., як намагалися вирвати у них зброю, як принижували бійців Національної гвардії та поліції, які пройшли бойові дії з розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканного обранця», - сказав президент.

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За словами Порошенка, представники СБУ та Національної поліції діяли в рамках закону і проявляли терпимість.

«Шановні члени Ради національної безпеки і оборони! Рішення, яке ми з вами сьогодні маємо прийняти, не просте, але крім іншого, воно продиктоване необхідністю запобігти дестабілізації ситуації в країні, яку розкачують цю ситуацію політикани. Воно продиктоване нашим бажанням не допустити громадянських протистоянь, припинити втягування областей та міських рад в ті питання, які абсолютно не відносяться до їхньої компетенції. Ще раз наголошую - розкачують політичну ситуацію в країні», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, близько 19.00 14 березня через блокпост на в’їзді у Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, які відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

За словами заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, конфлікт стався за участю народного депутата Володимира Парасюка і прихильників блокади.

Пізніше того дня поблизу Краматорська поліцейські зі стріляниною затримали автоколону з громадянами, які до цього прорвалися крізь блокпост у Слов’янську.

«На вимоги зупинити рух громадяни не реагували і вкотре намагалися спровокувати конфлікт. З метою припинення протиправних дій співробітник поліції здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря», - зазначили в поліції.

За фактом нападу на поліцейських на блокпостах у Донецькій області відкрито кримінальне провадження.