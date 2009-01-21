Янукович може найбільше виграти від газового конфлікту

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ може набрати найбільше політичних балів в результаті газового конфлікту України та Росії.

Таку думку УНІАН висловив експерт Фундації Баторія (Варшава) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він відзначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, які конфліктують, мають обмежені можливості використати ситуацію на свою користь.

«У ЯНУКОВИЧА ж велике поле для маневру», - сказав експерт.

“В.ЯНУКОВИЧ може критикувати досягнуті домовленості та заявляти, що, якби він був при владі, то до конфлікту, який призвів до припинення поставок газу до 19 із 27 країн Євросоюзу, взагалі би не дійшло”, додав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

На думку експерта, В.ЮЩЕНКО може критикувати Ю.ТИМОШЕНКО за газові угоди, але це навряд чи підвищить його низький рейтинг.

“Український прем’єр, яка називає успіхом досягнуті домовленості, буде змушена відбиватись від нападок критиків, і важко сказати однозначно, чи це збільшить чи зменшить її популярність”, - зазначив Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Водночас аналітик вважає, що більший вплив на рейтинг політиків матиме не газовий конфлікт, а економічна ситуація в країні, яка через поглиблення світової економічної кризи продовжує погіршуватись.

На думку експерта, В.ЯНУКОВИЧ в таких умовах має більше шансів перемогти на наступних виборах Президента, ніж його єдиний реальний конкурент Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки він має більш стійкий електорат.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що Ю.ТИМОШЕНКО буде складніше зібрати голоси прихильників колишньої «помаранчевої команди».

«Питання, чи тих голосів вистачить, аби перемогти?», - сказав аналітик.

Експерт не виключив, що на політичній сцені в Україні може з’явитись новий кандидат, але, на його думку, він навряд чи може стати реальним конкурентом нинішніх фаворитів.

«(Арсеній) ЯЦЕНЮК може набрати 20-30% голосів, але для перемоги потрібно понад 50%», - сказав він, відзначивши неминучість другого туру виборів Президента України в 2010 році.