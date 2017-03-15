У Німеччині вважають, що офіційна блокада Донбасу "ще більше віддаляє ці території"
Представник канцлера Ангели Меркель Штеффан Зіберт заявив, що Німеччина не підтримує рішення Ради національної безпеки і оборони України про припинення вантажоперевезень з окупованими територіями Донбасу.
Про це повідомляє Громадське. Зіберт також додав, що насильницькі акції, які були цими днями «це останнє, що потрібно Україні зараз».
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«Націоналізація на непідконтрольній території, визнання цього ускладнює і без того складну ситуацію. Не виконуються мирні домовленості. Ні з боку Москви, ні з боку Києва. Ми занепокоєні рішення РНБО про зупинку зв’язків, я вважаю, що це ще більше віддаляє Донбас», — заявив він.
Як повідомляє Reuters, прес-секретар МЗС Німеччини Мартін Шефер заявив, що небезпека військової ескалації в Україні далека від завершення і Німеччина стурбована "збільшенням розколу в східній частині України".
Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України сьогодні, 15 березня, ухвалив рішення тимчасово призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції. Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що вантажні перевезення через лінію дотику в зоні АТО припинені.