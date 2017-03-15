У Німеччині вважають, що офіційна блокада Донбасу "ще більше віддаляє ці території"

Про це повідомляє Громадське. Зіберт також додав, що насильницькі акції, які були цими днями «це останнє, що потрібно Україні зараз».

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«Націоналізація на непідконтрольній території, визнання цього ускладнює і без того складну ситуацію. Не виконуються мирні домовленості. Ні з боку Москви, ні з боку Києва. Ми занепокоєні рішення РНБО про зупинку зв’язків, я вважаю, що це ще більше віддаляє Донбас», — заявив він.

Як повідомляє Reuters, прес-секретар МЗС Німеччини Мартін Шефер заявив, що небезпека військової ескалації в Україні далека від завершення і Німеччина стурбована "збільшенням розколу в східній частині України".

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України сьогодні, 15 березня, ухвалив рішення тимчасово призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції. Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що вантажні перевезення через лінію дотику в зоні АТО припинені.