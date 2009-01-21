В ЄЦ думають, що Тимошенко дала старт захопленню української труби

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала старт захопленню української газотранспортної системи за білоруським сценарієм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ і прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН змогли втілити свій план – домогтися поразки України в газовій суперечці. Це стало можливим винятково через те, що в переговорах прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО зрадила національні інтереси України», - вважає І.КРІЛЬ.

На його думку, досягнуті Ю.ТИМОШЕНКО в Москві домовленості, які оформлені в контракт між “Нафтогазом України” і “Газпромом”, «заганяють Україну в багаторічну газову кабалу". За словами І.КРІЛЯ, "Ю.ТИМОШЕНКО свідомо пішла на це. Росіяни домоглися того, що Україна вже скоро неминуче почне падати в боргову прірву за поставлений газ. 450 доларів за тисячу кубів та незмінний тариф на транзит - це внесок Ю.ТИМОШЕНКО у зміцнення Росії і багатомільярдні втрати для української економіки».

Голова “Єдиного центру” переконаний, що обіцяна Ю.ТИМОШЕНКО середньорічна ціна в 228,8 долара - це "вічне очікування “світлого майбутнього” в Радянському Союзі, яке ніколи не прийде". "Вже перший рахунок, який надійде нам від “Газпрому”, чітко покаже цю ілюзію, цей обман", - переконаний І.КРІЛЬ.

«Жорстка вимога керівника “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА (яку освятив президент Д.МЕДВЕДЄВ) про обов’язкову передоплату за газ у разі найменшої затримки з оплатою означає, що Україна буде швидко підвішена на борговий гачок», - вважає народний депутат.

На думку І.КРІЛЯ, у цій ситуації “Нафтогаз” змусять взяти у “Газпрому” (через афільовані або підставні банки) кредит на погашення боргу. «Далі – поступове затягування боргового зашморгу для того, щоб врешті-решт заволодіти українською газотранспортною системою, без якої російський газовий монополіст не має змоги втілювати свою експансіоністську політику щодо Європи», - наголосив голова “Єдиного центру”.

"Таким чином, у Москві Ю.ТИМОШЕНКО дала старт втіленню “Газпромом” тактики із захоплення ГТС України за білоруським сценарієм. За цією ж схемою свого часу росіяни прихопили собі білоруську трубу», - підкреслив І.КРІЛЬ.

«Чому Ю.ТИМОШЕНКО привезла з Москви контракт, який вигідний для Росії і явно програшний для України? Ю.ТИМОШЕНКО любить газ, тому що газ – це великі гроші. Згадайте її корупційні оборудки ще з часів “Єдиних енергетичних систем України”. Крім того, у Москви добра пам’ять. І, напевно, гачок кримінальної справи, порушеної раніше проти українського прем‘єра, нікуди не зник», - наголосив голова “Єдиного центру”.

Як повідомлялося, у грудні 2005 року Головна військова прокуратура РФ припинила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку із закінченням терміну давності. Військова прокуратура РФ звинувачувала Ю.ТИМОШЕНКО в дачі хабарів посадовцям Міноборони РФ за підписання вигідних контрактів, коли вона була керівником комерційної структури (ЄЕСУ).

Також в листопаді цього ж року Верховний Суд України за участю 46 суддів виніс ухвалу, що кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО та її родини, а також колишніх керівників ЄЕСУ Євгена ШАГО, Антоніни БОЛЮРИ і Лідії СОКОЛЬЧЕНКО, «в частині обвинувачень» закриті згідно з законодавством - “за відсутністю складу злочину".

У січні 2005 року Генеральна прокуратура України закрила усі кримінальні справи, порушені у 1996 році проти Ю.ТИМОШЕНКО і керівників корпорації "Єдині енергетичні системи України" Олександра ТИМОШЕНКА, Геннадія ТИМОШЕНКА, Антоніни БОЛЮРИ, Є.ШАГО і Л.СОКОЛЬЧЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО очолювала найбільшу газову корпорацію ЄЕСУ з листопада 1995 р. до січня 1997 р.