Україна «несподівано для себе» таки отримає газового посередника?

У Секретаріаті Президента України припускають, що в результаті підписаних газових контрактів з Росією Україна може одержати посередника при продажі газу на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для журналістів повідомив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

“Створюється враження - є достатньо ознак, - що ми несподівано для себе одержимо посередника усередині України”, - заявив він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що таким посередником може стати компанія “Газпромзбут Україна”, котра, за інформацією російської сторони, матиме право продавати 25% газу на внутрішньому ринку України.

“Тобто виникає велике питання: так ми прибирали одного посередника, а замість нього вводимо іншого, тільки в іншому місці, або це якось інакше виглядає?” – заявив Уповноважений Президента, підкресливши, що це питання вимагає пояснень і роз`яснень.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні, 21 січня, повідомив, що ТОВ “Газпромзбут Україна”, стовідсоткова дочірня компанія ВАТ “Газпром” (Росія), в 2009 році постачатиме газ промисловим споживачам в обсязі 25% від загального споживання промисловістю. За його словами, контракт на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газпромзбут Україна» також буде підписано на 10 років, як і контракт з «Газпромом».

Також сьогодні, після засідання Кабміну, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Газпромзбут Україна» не виконуватиме функції посередника при постачаннях російського газу до України. Про це прем`єр сказала, відповідаючи на питання, чи є «Газпромзбут Україна» посередником.

«Газпромзбут Україна» абсолютно ніякого відношення до посередництва не має. Весь об`єм газу, який поступатиме до України, купуватиметься «Нафтогазом» у «Газпрому». Жодна крапля газу не купуватиметься іншим чином», – заявила прем`єр-міністр.