Вартість проїзду у Києві не переглядатимуть до кінця лютого

Питання про зниження вартості проїзду в міському пасажирському транспорті депутати Київради планують розглянути в лютому, коли затверджуватимуть бюджет столиці на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

«Будь-яке зменшення тарифів означає автоматично компенсацію з бюджету, тому приймати окремо, визначатися з тарифною політикою на цей рік без прив`язки до бюджетної статті витрат на компенсацію цього було б щонайменше брехливо. Тому на погоджувальній раді ми обговорили, і всі без винятку керівники фракцій домовилися, що питання тарифної політики наступного року і, зокрема, транспортної тарифної політики, буде розглянуто в комплексі з бюджетом. І зниження ціни на той чи інший вид послуг буде прив`язано й одразу зафіксовано в бюджеті», - пояснив О.ДОВГИЙ.

Він зазначив, що на сьогодні жодна з фракцій Київради, ані київський міський голова не проти зниження тарифів на проїзд у міському транспорті.

Прийняти бюджет столиці на 2009 рік Київська міська рада планує 26 лютого.