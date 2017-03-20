Порошенко: воєнна загроза нависає над Україною по всій лінії кордону з Росією

Президент України Петро Порошенко заявляє, що воєнна загроза нависає над Україною по всій лінії кордону з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

«Головною є російська воєнна загроза, і вона походить не лише з окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією», - наголосив президент.

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«Правильна відповідь на цей виклик є тільки одна: якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% ВВП, то у 2016 році нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2% ВВП, і не виключено, що цю частку прийдеться ще збільшувати. Якщо врахувати взагалі витрати на оборону і безпеку, на цей сектор, вони вже зараз перевищують 5% ВВП», - повідомив Порошенко.